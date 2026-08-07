Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Beiersdorf Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 70 auf 68 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Die Probleme der Kernmarke Niveau erschienen langwieriger, belastender für die Konzernmarge und schwieriger lösbar als es der Markt bislang einpreise, schrieb Warren Ackerman am Donnerstag. Die vom Management propagierte Margenstabilität im Jahr 2027 sei alles andere als gesetzt. Derweil deute wenig auf anziehende Absatzvolumina hin. Die Bewertung der Aktien bleibe trotz allem anspruchsvoll./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Underweight
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
68.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
82.08 €
|
Abst. Kursziel*:
-17.15%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
81.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16.24%
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
07.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|DAX-Handel aktuell: DAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
07.08.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Freitagmittag zu (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX gibt schlussendlich nach (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX sackt am Donnerstagnachmittag ab (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX mit Abgaben (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX im Plus (finanzen.ch)