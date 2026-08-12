Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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Beiersdorf Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Beiersdorf von 68 auf 67 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Da er bereits damit gerechnet habe, dass der Konsumgüterkonzern seinen Ausblick verfehlen werde, falle die Senkung seiner Schätzungen nach den jüngsten Halbjahreszahlen moderat aus, schrieb James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Beiersdorf dürfte angemessene Maßnahmen zur Wiederbelebung der Marke Nivea unternehmen - er rechne allerdings mit einem sich hinziehenden und teuren Prozess./rob/gl/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:26 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Underperform
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
67.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
79.34 €
|
Abst. Kursziel*:
-15.55%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
78.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.65%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
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|JP Morgan Chase & Co.
|12:24
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|07:46
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
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|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|07:46
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|73.86
|1.51%
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