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Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

73.60
CHF
0.84
CHF
1.15 %
14:58:26
SWX
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12.08.2026 12:24:31

Beiersdorf Underperform

Beiersdorf
74.01 CHF -0.74%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Beiersdorf von 68 auf 67 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Da er bereits damit gerechnet habe, dass der Konsumgüterkonzern seinen Ausblick verfehlen werde, falle die Senkung seiner Schätzungen nach den jüngsten Halbjahreszahlen moderat aus, schrieb James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Beiersdorf dürfte angemessene Maßnahmen zur Wiederbelebung der Marke Nivea unternehmen - er rechne allerdings mit einem sich hinziehenden und teuren Prozess./rob/gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:26 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 05:26 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Beiersdorf AG Underperform
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
67.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
79.34 € 		Abst. Kursziel*:
-15.55%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
78.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14.65%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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