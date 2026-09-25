Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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Beiersdorf Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Hold" belassen. Shopping von Schönheitspflegeprodukten verändere sich momentan rasant, schrieb Bethan Davies am Freitag in seinem Branchenkommentar. KI werde immer mehr zum entscheidenden Bindeglied zwischen Marke und Konsument, und übernehme bei der Hälfte der Verbraucher bereits die Beratung. Ihre Befragungen und Simulationen hätten klar ergeben, dass dieser Trend gerade den Branchengrößen zugute komme. L'Oreal ist in diesem Kontext ihr Favorit./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
72.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
78.88 €
|
Abst. Kursziel*:
-8.72%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
78.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.14%
|
Analyst Name::
Bethan Davies
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
25.09.26
|Beiersdorf-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Neutral (finanzen.ch)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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