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Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

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25.09.2026
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28.09.2026 07:51:31

Beiersdorf Hold

Beiersdorf
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Hold" belassen. Shopping von Schönheitspflegeprodukten verändere sich momentan rasant, schrieb Bethan Davies am Freitag in seinem Branchenkommentar. KI werde immer mehr zum entscheidenden Bindeglied zwischen Marke und Konsument, und übernehme bei der Hälfte der Verbraucher bereits die Beratung. Ihre Befragungen und Simulationen hätten klar ergeben, dass dieser Trend gerade den Branchengrößen zugute komme. L'Oreal ist in diesem Kontext ihr Favorit./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 16:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
72.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
78.88 € 		Abst. Kursziel*:
-8.72%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
78.38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8.14%
Analyst Name::
Bethan Davies 		KGV*:
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07:51 Beiersdorf Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
16.09.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
09.09.26 Beiersdorf Sell Deutsche Bank AG
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