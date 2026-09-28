Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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28.09.2026 16:22:44
Hold für Beiersdorf-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse
Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Beiersdorf-Papiers durch Jefferies & Company Inc.-Analyst David Hayes.
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 76 auf 74 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Vor den Quartalszahlen am 27. Oktober bleibe die Marke Nivea eines der grössten Sorgenkinder des Konsumgüterkonzerns, schrieb David Hayes in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Er senkte mit Blick auf den anhaltenden Abbau von Lagerbeständen in Westeuropa sowie Spannungen mit dem Einzelhandel seine Schätzungen. Es gebe nur wenig Anzeichen für eine kurzfristige Erholung, und die eingefrorenen Vermögenswerte in Russland seien ein Problem. Im Dermatologiebereich laufe es indes weiter gut.
Aktieninformation im Fokus: Die Beiersdorf-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Jefferies & Company Inc.-Empfehlung
Um 16:06 Uhr rutschte die Beiersdorf-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1.0 Prozent auf 77.74 EUR ab. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 4.81 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden heute 225’583 Beiersdorf-Aktien gehandelt. Das Papier büsste seit Jahresbeginn 2026 15.9 Prozent ein. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 04.03.2027.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 07:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 07:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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