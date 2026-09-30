September 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Beiersdorf-Aktie

Im abgelaufenen Monat haben 10 Experten ihre Einschätzung der Beiersdorf-Aktie veröffentlicht.

4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten empfehlen das Halten der Beiersdorf-Aktie, 2 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 82,60 EUR, was einem Anstieg von 5,66 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Beiersdorf-Aktie von 76,94 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 80,00 EUR 3,98 30.09.2026 Bernstein Research 95,00 EUR 23,47 30.09.2026 Deutsche Bank AG 70,00 EUR -9,02 29.09.2026 Jefferies & Company Inc. 74,00 EUR -3,82 28.09.2026 JP Morgan Chase & Co. 80,00 EUR 3,98 28.09.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 72,00 EUR -6,42 28.09.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 25.09.2026 Bernstein Research 95,00 EUR 23,47 17.09.2026 Bernstein Research 95,00 EUR 23,47 16.09.2026 Deutsche Bank AG 70,00 EUR -9,02 09.09.2026 Bernstein Research 95,00 EUR 23,47 07.09.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 01.09.2026

Redaktion finanzen.ch