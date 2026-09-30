Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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30.09.2026 18:00:38
September 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Beiersdorf-Aktie
Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Beiersdorf-Aktie veröffentlicht.
Im abgelaufenen Monat haben 10 Experten ihre Einschätzung der Beiersdorf-Aktie veröffentlicht.
4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten empfehlen das Halten der Beiersdorf-Aktie, 2 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 82,60 EUR, was einem Anstieg von 5,66 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Beiersdorf-Aktie von 76,94 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|80,00 EUR
|3,98
|30.09.2026
|Bernstein Research
|95,00 EUR
|23,47
|30.09.2026
|Deutsche Bank AG
|70,00 EUR
|-9,02
|29.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|74,00 EUR
|-3,82
|28.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|80,00 EUR
|3,98
|28.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|72,00 EUR
|-6,42
|28.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|25.09.2026
|Bernstein Research
|95,00 EUR
|23,47
|17.09.2026
|Bernstein Research
|95,00 EUR
|23,47
|16.09.2026
|Deutsche Bank AG
|70,00 EUR
|-9,02
|09.09.2026
|Bernstein Research
|95,00 EUR
|23,47
|07.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|01.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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