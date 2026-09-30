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Analystenmeinungen 30.09.2026 18:00:38

September 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Beiersdorf-Aktie

September 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Beiersdorf-Aktie

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Beiersdorf-Aktie veröffentlicht.

Beiersdorf
71.76 CHF -2.05%
Kaufen Verkaufen

Im abgelaufenen Monat haben 10 Experten ihre Einschätzung der Beiersdorf-Aktie veröffentlicht.

4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Experten empfehlen das Halten der Beiersdorf-Aktie, 2 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 82,60 EUR, was einem Anstieg von 5,66 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Beiersdorf-Aktie von 76,94 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG80,00 EUR3,9830.09.2026
Bernstein Research95,00 EUR23,4730.09.2026
Deutsche Bank AG70,00 EUR-9,0229.09.2026
Jefferies & Company Inc.74,00 EUR-3,8228.09.2026
JP Morgan Chase & Co.80,00 EUR3,9828.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)72,00 EUR-6,4228.09.2026
JP Morgan Chase & Co.--25.09.2026
Bernstein Research95,00 EUR23,4717.09.2026
Bernstein Research95,00 EUR23,4716.09.2026
Deutsche Bank AG70,00 EUR-9,0209.09.2026
Bernstein Research95,00 EUR23,4707.09.2026
JP Morgan Chase & Co.--01.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Beiersdorf AG
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