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Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

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17.09.2026 12:30:33

Beiersdorf Outperform

Beiersdorf
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Mittwoch die Daten von US-Kassenscannern hinsichtlich der Produkte der europäischen Konsumgüterkonzerne aus. Bei Beiersdorf halte die Erholung an./ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 16:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 16:27 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Beiersdorf AG Outperform
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
75.26 € 		Abst. Kursziel*:
26.23%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
75.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.66%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
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