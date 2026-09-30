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Bewertung im Fokus 30.09.2026 13:34:44

Outperform von Bernstein Research für Beiersdorf-Aktie

Outperform von Bernstein Research für Beiersdorf-Aktie

Die detaillierte Analyse des Beiersdorf-Papiers wurde von Bernstein Research-Analyst Callum Elliott durchgeführt.

Beiersdorf
73.34 CHF -0.10%
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Dienstag die jüngsten Verkaufszahlen auf Basis von US-Kassenscannern aus. Das Geschäft der Nahrungsmittel- und Konsumgüterkonzerne habe sich im dritten Quartal gegenüber dem zweiten bisher generell abgeschwächt. Beiersdorf, bislang unter den grössten Quartalsverlierern, habe zuletzt deutlich aufgeholt.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Beiersdorf-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 13:18 Uhr konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0.5 Prozent auf 77.94 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 21.89 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 55’640 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 15.7 Prozent abwärts. Es wird erwartet, dass Beiersdorf die Ergebnisse für Q4 2026 Experten zufolge am 04.03.2027 präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:50 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Beiersdorf AG,gopixa / Shutterstock.com
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