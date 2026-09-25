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Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

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28.09.2026 15:34:02

Beiersdorf Hold

Beiersdorf
74.16 CHF -0.14%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 76 auf 74 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Vor den Quartalszahlen am 27. Oktober bleibe die Marke Nivea eines der größten Sorgenkinder des Konsumgüterkonzerns, schrieb David Hayes in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Er senkte mit Blick auf den anhaltenden Abbau von Lagerbeständen in Westeuropa sowie Spannungen mit dem Einzelhandel seine Schätzungen. Es gebe nur wenig Anzeichen für eine kurzfristige Erholung, und die eingefrorenen Vermögenswerte in Russland seien ein Problem. Im Dermatologiebereich laufe es indes weiter gut./rob/gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 07:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 07:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
74.00 €
Rating jetzt:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
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