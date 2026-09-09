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Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

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09.09.2026 08:25:35

Beiersdorf Sell

Beiersdorf
70.82 CHF -1.93%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Beiersdorf bei unverändertem Kursziel von 70 Euro von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Die europäischen Konsumgüterkonzerne notierten relativ zum Gesamtmarkt auf dem tiefsten Niveau seit 18 Jahren, schrieb Tom Sykes in seiner am Mittwoch veröffentlichten Analyse. Daher stelle er wieder und wieder seine Underperformance-These auf den Prüfstand. Unglücklicherweise dürften die Geldbeutel der Konsumenten dem Wirtschaftswachstum auch künftig nicht folgen können, was die Gewinne und Bewertungen der Branche weiter unter Druck setze. Einzig und allein Henkel empfiehlt Sykes noch zum Kauf. Die Düsseldorfer seien weniger abhängig vom Ölpreis als viele andere Unternehmen der Branche. Beiersdorf hält er indes insgesamt für "klar verwundbar" und kappte seine Ergebnisschätzungen deutlich. Er liegt für 2026 und 2027 damit nun auf Konsensniveau./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 04:56 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Beiersdorf AG Sell
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
75.32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.06%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
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