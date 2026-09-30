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Einstufung im Blick 30.09.2026 14:37:44

Analyse: So bewertet UBS AG die Beiersdorf-Aktie

Analyse: So bewertet UBS AG die Beiersdorf-Aktie

UBS AG hat eine sorgfältige Analyse der Beiersdorf-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Beiersdorf
73.51 CHF 0.14%
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Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Guillaume Delmas stellte die Anleger am Dienstag auf einen erneut mauen Quartalsbericht der Hamburger ein.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Beiersdorf-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Beiersdorf-Aktie konnte um 14:20 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0.5 Prozent auf 77.94 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 2.64 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wechselten 65’342 Beiersdorf-Aktien den Besitzer. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2026 15.7 Prozent. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 13:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: iStockphoto
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