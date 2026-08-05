Beiersdorf 75.02 CHF 1.82% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 90 auf 82 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Hamburger müssten erneut Einschnitte bei den Margen vornehmen, um das Wachstum der Kernmarke Niveau anzukurbeln, schrieb Olivier Nicolai am Mittwoch. Es sei der vierte Margeneinschnitt innerhalb von 16 Jahren./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:45 / BST

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.