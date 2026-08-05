Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
74.52CHF
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05.08.2026
SWX
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06.08.2026 07:34:04
Beiersdorf Neutral
Beiersdorf
75.02 CHF 1.82%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 90 auf 82 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Hamburger müssten erneut Einschnitte bei den Margen vornehmen, um das Wachstum der Kernmarke Niveau anzukurbeln, schrieb Olivier Nicolai am Mittwoch. Es sei der vierte Margeneinschnitt innerhalb von 16 Jahren./ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Neutral
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
82.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
82.08 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.10%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
80.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.99%
|
Analyst Name::
Olivier Nicolai
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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