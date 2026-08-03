Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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Beiersdorf Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Beiersdorf nach Zahlen von 81 auf 77 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Bei dem Konsumgüterkonzern habe die Kernmarke Nivea mit einem Umsatzrückgang von fast sieben Prozent für eine negative Überraschung gesorgt, schrieb Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Nivea zähle zwar zu den global wertvollsten Kosmetikmarken, die Unsicherheit über das Erholungspotenzial des "blauen Riesen" sei aber aktuell hoch./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Halten
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
78.46 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
78.00 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
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