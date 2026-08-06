Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels mit Abgaben

Am Donnerstag fällt der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA um 0.14 Prozent auf 26’177.00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 26’099.00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’217.00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 06.07.2026, einen Stand von 25’826.00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 06.05.2026, bei 24’954.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, wurde der LUS-DAX mit 23’951.00 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6.56 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26’435.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Punkten registriert.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Deutsche Telekom (+ 5.47 Prozent auf 28.92 EUR), Zalando (+ 3.88 Prozent auf 25.41 EUR), Henkel vz (+ 2.77 Prozent auf 78.66 EUR), Fresenius SE (+ 2.10 Prozent auf 47.63 EUR) und Rheinmetall (+ 1.93 Prozent auf 1’223.80 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Siemens (-6.00 Prozent auf 268.80 EUR), Scout24 (-3.34 Prozent auf 73.85 EUR), Siemens Energy (-1.41 Prozent auf 148.74 EUR), HOCHTIEF (-1.29 Prozent auf 444.00 EUR) und Vonovia SE (-0.66 Prozent auf 21.00 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 995’261 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX mit 219.113 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7.17 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch