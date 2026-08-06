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Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001

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Aktienempfehlung 06.08.2026 09:48:04

RBC Capital Markets beurteilt Commerzbank-Aktie mit Outperform

RBC Capital Markets beurteilt Commerzbank-Aktie mit Outperform

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem RBC Capital Markets-Analyst Anke Reingen das Commerzbank-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Commerzbank
36.92 CHF 0.18%
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Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal habe die Erwartungen zwar übertroffen, der Geschäftsmix sei allerdings ziemlich durchwachsen, schrieb Anke Reingen am Donnerstag nach dem Bericht. Die Jahresziele hätten aber Bestand.

Aktienanalyse online: Die Commerzbank-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Commerzbank-Aktie notierte um 09:32 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0.3 Prozent auf 39.24 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 9.58 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 455’745 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein gewann seit Beginn des Jahres 2026 12.0 Prozent. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q2 2026 wird für den 06.08.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:02 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com
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