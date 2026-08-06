RBC Capital Markets beurteilt Commerzbank-Aktie mit Outperform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Outperform" belassen. Das zweite Quartal habe die Erwartungen zwar übertroffen, der Geschäftsmix sei allerdings ziemlich durchwachsen, schrieb Anke Reingen am Donnerstag nach dem Bericht. Die Jahresziele hätten aber Bestand.

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Die Commerzbank-Aktie notierte um 09:32 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0.3 Prozent auf 39.24 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 9.58 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 455’745 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein gewann seit Beginn des Jahres 2026 12.0 Prozent. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q2 2026 wird für den 06.08.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:02 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:02 / EDT



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