Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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06.08.2026 09:45:06
Sector Perform-Note für Siemens-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets
Die detaillierte Analyse des Siemens-Papiers wurde von RBC Capital Markets-Analyst Mark Fielding durchgeführt.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Sector Perform" belassen. Auftragseingang und Gewinne hätten die Erwartungen getoppt, schrieb Mark Fielding am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Das Ergebnisziel für das Gesamtjahr sei angehoben worden, der Konsens liege allerdings bereits in diesem Bereich.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens-Aktie am Tag der Analyse
Das Papier von Siemens befand sich um 09:29 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5.1 Prozent auf 271.40 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 3.17 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 429’213 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein stieg seit Beginn des Jahres 2026 um 15.9 Prozent. Siemens dürfte die Quartalsergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 06.08.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:12 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:12 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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