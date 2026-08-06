Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag

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Der Bitcoin-Kurs wertet am Donnerstagvormittag um 0,29 Prozent auf 64.786,67 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 64.596,24 US-Dollar.

Keine grossen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die grössten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,5 Prozent. Bei einem Kurs von 8,39 EUR beträgt die Performance seit Auflage -9,0 Prozent.

Inzwischen fällt der Litecoin-Kurs um 0,63 Prozent auf 45,00 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 45,29 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,04 Prozent auf 1.908,35 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 1.907,63 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,19 Prozent auf 214,77 US-Dollar. Am Vortag standen noch 214,35 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um 1,20 Prozent auf 1,048 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 1,061 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Monero-Kurs 0,31 Prozent schwächer bei 364,88 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 366,03 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1913 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 09:41 auf 0,1886 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,1621 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3271 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 09:41 bei 0,3269 US-Dollar.

Derweil notiert der Binancecoin-Kurs bei 595,18 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (593,41 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,30 Prozent.

In der Zwischenzeit bewegt sich Dogecoin kaum. Am Donnerstagvormittag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0698 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0700 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Solana-Kurs um 0,07 Prozent auf 73,94 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 73,99 US-Dollar wert.

Zeitgleich verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 0,26 Prozent auf 6,673 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 6,656 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Chainlink-Kurs um 0,42 Prozent auf 8,185 US-Dollar. Am Vortag standen noch 8,150 US-Dollar an der Tafel.

Nach 0,6895 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Donnerstagvormittag um 0,75 Prozent auf 0,6843 US-Dollar gesunken.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.