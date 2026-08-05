ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Neutral" belassen. Zum dritten Mal seit 2010 hätten die Hamburger im Rahmen eines Turnaroundplans ihre Margenziele korrigiert, schrieb Guillaume Delmas am Mittwoch. Denn wieder einmal habe sich eine Phase überdurchschnittlicher Umsatz- und Ergebnissteigerungen als nicht nachhaltig erwiesen. Delmas kappte seine Ergebnisprognose für 2027 um 5 Prozent. Er glaubt zwar zunächst an ein positives Szenario, die Berechenbarkeit bleibe allerdings sehr limitiert. Derweil seien die Aktien im Branchenvergleich teuer./ag/bek;