Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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05.08.2026 10:37:44
Neutral von JP Morgan Chase & Co. für Beiersdorf-Aktie
JP Morgan Chase & Co.-Analyst Celine Pannuti hat sich intensiv mit dem Beiersdorf-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Neutral" belassen. Nach den am Montag veröffentlichten vorläufigen Zahlen und der Gewinnwarnung habe es nicht viel Neues gegeben, schrieb Celine Pannuti am Mittwoch. In der Telefonkonferenz dürften sich die Frage auf die nächste Phase der geschäftlichen Erholung und einer Erholung der Margen im kommenden Jahr richten. Beiersdorf-Aktien tragen weiter den Stempel "Negative Catalyst Watch".
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Beiersdorf-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Um 10:20 Uhr ging es für das Beiersdorf-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2.1 Prozent auf 79.86 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 0.18 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 129’584 Aktien. Das Papier gab seit Anfang des Jahres 2026 um 13.6 Prozent nach. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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