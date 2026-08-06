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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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Aktie auf dem Prüfstand 06.08.2026 09:48:05

Analyse: Overweight-Bewertung für Siemens-Aktie von JP Morgan Chase & Co.

Analyse: Overweight-Bewertung für Siemens-Aktie von JP Morgan Chase & Co.

JP Morgan Chase & Co.-Analyst Phil Buller hat eine gründliche Analyse des Siemens-Papiers durchgeführt.

Siemens
261.16 CHF 1.99%
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 345 Euro auf "Overweight" belassen. Wachstum auf breiter Basis habe für eine positive Überraschung und steigende Ziele gesorgt, schrieb Phil Buller am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Im Fokus stehe die China-Dynamik von Digital Industries.

Aktienanalyse online: Die Siemens-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Siemens befand sich um 09:32 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5.2 Prozent auf 270.95 EUR ab. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 27.33 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 443’274 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Auf Jahressicht 2026 gewann der Anteilsschein 15.7 Prozent. Die Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Siemens am 06.08.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:11 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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