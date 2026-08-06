Analyse: Overweight-Bewertung für Siemens-Aktie von JP Morgan Chase & Co.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 345 Euro auf "Overweight" belassen. Wachstum auf breiter Basis habe für eine positive Überraschung und steigende Ziele gesorgt, schrieb Phil Buller am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Im Fokus stehe die China-Dynamik von Digital Industries.

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Das Papier von Siemens befand sich um 09:32 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5.2 Prozent auf 270.95 EUR ab. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 27.33 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 443’274 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Auf Jahressicht 2026 gewann der Anteilsschein 15.7 Prozent. Die Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Siemens am 06.08.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:11 / BST



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