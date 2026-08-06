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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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06.08.2026 08:55:44

Siemens Overweight

Siemens
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 345 Euro auf "Overweight" belassen. Wachstum auf breiter Basis habe für eine positive Überraschung und steigende Ziele gesorgt, schrieb Phil Buller am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Im Fokus stehe die China-Dynamik von Digital Industries./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:11 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens AG Overweight
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
345.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
271.40 € 		Abst. Kursziel*:
27.12%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
270.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
27.68%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
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