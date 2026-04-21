Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

68.44
CHF
-0.90
CHF
-1.30 %
16:12:27
SWX
21.04.2026 15:10:51

Beiersdorf Underperform

Beiersdorf
69.00 CHF -2.60%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Beiersdorf nach Eckdaten zum ersten Quartal von 70 auf 68 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Auch wenn die jüngsten Absatzzahlen von Nivea vielversprechend seien, stehe die Marke angesichts eines volatilen Konsumumfelds weiterhin vor Herausforderungen aufgrund einer komplizierten Preispositionierung und eines intensiven Wettbewerbs, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund reduziere sie ihre Wachstumsprognose für die Consumer-Sparte./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 08:57 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 08:57 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Underperform
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
68.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
75.00 € 		Abst. Kursziel*:
-9.33%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
75.34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9.74%
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

15:10 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
11:09 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
11:06 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
10:15 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
09:47 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
