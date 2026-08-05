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LUS-DAX-Kursverlauf 05.08.2026 15:58:17

LUS-DAX-Handel aktuell: So steht der LUS-DAX aktuell

LUS-DAX-Handel aktuell: So steht der LUS-DAX aktuell

Heute ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

DHL Group
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Um 15:56 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.41 Prozent leichter bei 26’253.00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 26’435.00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26’173.00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 25’820.00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, bei 24’455.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, lag der LUS-DAX bei 23’863.00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6.87 Prozent nach oben. 26’435.00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 21’861.50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Fresenius SE (+ 6.11 Prozent auf 47.07 EUR), Beiersdorf (+ 3.84 Prozent auf 81.20 EUR), Bayer (+ 3.09 Prozent auf 49.74 EUR), SAP SE (+ 2.80 Prozent auf 172.06 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2.68 Prozent auf 379.60 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Infineon (-5.76 Prozent auf 60.05 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3.78 Prozent auf 55.54 EUR), Continental (-3.57 Prozent auf 68.70 EUR), Zalando (-3.09 Prozent auf 24.44 EUR) und Vonovia SE (-2.73 Prozent auf 21.05 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3’885’725 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 217.474 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4.29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com
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