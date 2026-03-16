Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’943 -0.2%  SPI 18’047 0.0%  Dow 46’993 0.1%  DAX 23’864 0.6%  Euro 0.9072 0.2%  EStoxx50 5’812 0.7%  Gold 4’991 -0.2%  Bitcoin 58’333.3 0.4%  Dollar 0.7865 0.2%  Öl 103.2 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156ASML NV19531091
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Stadler Rail-Aktie in Grün: 2025 wieder mit Umsatz- und Gewinnsteigerung
Börsengang von OpenAI steht bevor: ChatGPT-Entwickler setzt auf Produktivität
Ausblick: LANXESS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: FedEx legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Vonovia SE zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Suche...

Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

67.42
CHF
2.08
CHF
3.18 %
10:16:12
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.03.2026 08:07:30

Beiersdorf Underperform

Beiersdorf
68.02 CHF 0.08%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Underperform" belassen. Die Aktien des Konsumgütersektors hätten nicht länger den Nimbus eines Anleihen-ähnlichen Investments, schrieb James Edwardes Jones am Dienstagabend. Das liege an der Abschwächung des Wachstums der Volumina, einhergehend mit dem sich abschwächenden Bevölkerungswachstum. Es handele sich hierbei nicht um ein vorübergehendes Phänomen, und die Unternehmen müssten erklären, wie sie sich in einer Welt schwachen Wachstums behaupten wollen./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 17:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Beiersdorf AG Underperform
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
70.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
74.70 € 		Abst. Kursziel*:
-6.29%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
75.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.67%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Beiersdorf AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?