Bernstein Research bescheinigt Outperform für Scout24-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das Zahlenwerk decke sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Annick Maas in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Zahl privater Nutzer der Internet-Plattformen sei jedoch hinter der Markterwartung zurückgeblieben.

Aktienauswertung: Die Scout24-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 6.1 Prozent auf 71.75 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 25.44 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 79’593 Scout24-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2026 um 14.7 Prozent abwärts. Die Quartalsbilanz für Q2 2026 wird am 06.08.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 05:56 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 05:56 / UTC



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