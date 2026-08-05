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Index im Blick 05.08.2026 12:26:14

Minuszeichen in Frankfurt: DAX notiert am Mittwochmittag im Minus

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DAX-Handel am Mittag.

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Am Mittwoch verbucht der DAX um 12:08 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0.02 Prozent auf 26’196.80 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.170 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0.729 Prozent fester bei 26’393.43 Punkten in den Mittwochshandel, nach 26’202.35 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 26’195.19 Punkte, das Tageshoch hingegen 26’403.81 Zähler.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der DAX bereits um 1.32 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Stand von 25’779.31 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 05.05.2026, den Wert von 24’401.70 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23’846.07 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 6.75 Prozent. Bei 26’403.81 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Fresenius SE (+ 6.27 Prozent auf 47.14 EUR), Bayer (+ 4.00 Prozent auf 50.18 EUR), Rheinmetall (+ 2.32 Prozent auf 1’228.60 EUR), Beiersdorf (+ 2.12 Prozent auf 79.86 EUR) und SAP SE (+ 1.64 Prozent auf 170.12 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Infineon (-4.54 Prozent auf 60.83 EUR), Continental (-2.64 Prozent auf 69.36 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2.29 Prozent auf 56.40 EUR), Vonovia SE (-2.26 Prozent auf 21.15 EUR) und Deutsche Telekom (-2.12 Prozent auf 27.26 EUR).

DAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’540’656 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 217.474 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4.29 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.05 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images,Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com
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