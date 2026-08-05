Schwacher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich leichter

Am Mittwoch notierte der DAX via XETRA zum Handelsschluss 0.24 Prozent tiefer bei 26’139.03 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2.170 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.729 Prozent auf 26’393.43 Punkte an der Kurstafel, nach 26’202.35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 26’403.81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26’133.83 Punkten.

DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Plus von 1.10 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25’779.31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 24’401.70 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23’846.07 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.52 Prozent. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’403.81 Punkten. Bei 21’863.81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Fresenius SE (+ 5.16 Prozent auf 46.65 EUR), Beiersdorf (+ 5.12 Prozent auf 82.20 EUR), Bayer (+ 2.01 Prozent auf 49.22 EUR), MTU Aero Engines (+ 1.97 Prozent auf 377.00 EUR) und Deutsche Börse (+ 1.70 Prozent auf 269.00 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Infineon (-5.71 Prozent auf 60.08 EUR), Continental (-3.73 Prozent auf 68.58 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3.71 Prozent auf 55.58 EUR), Zalando (-3.01 Prozent auf 24.46 EUR) und RWE (-2.33 Prozent auf 55.28 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 7’610’647 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 217.474 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.29 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.05 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch