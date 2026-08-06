Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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06.08.2026 08:54:07
Siemens Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Sector Perform" belassen. Auftragseingang und Gewinne hätten die Erwartungen getoppt, schrieb Mark Fielding am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Das Ergebnisziel für das Gesamtjahr sei angehoben worden, der Konsens liege allerdings bereits in diesem Bereich./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:12 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:12 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:12 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
280.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
271.75 €
|
Abst. Kursziel*:
3.04%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
271.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.17%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse