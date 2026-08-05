Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
74.52CHF
3.46CHF
4.87 %
05.08.2026
SWX
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06.08.2026 07:12:20
Beiersdorf Neutral
Beiersdorf
75.02 CHF 1.82%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti senkte am Mittwochabend ihre Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2026 um sieben Prozent und für 2027 um neun Prozent. Grund sei eine niedrigere Profitabilität des Konsumgüterherstellers. Es gebe wenig Hinweise auf eine positive Trendwende./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Neutral
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
80.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
82.08 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.53%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
80.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.94%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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