Beiersdorf 75.02 CHF 1.82% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti senkte am Mittwochabend ihre Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2026 um sieben Prozent und für 2027 um neun Prozent. Grund sei eine niedrigere Profitabilität des Konsumgüterherstellers. Es gebe wenig Hinweise auf eine positive Trendwende./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.