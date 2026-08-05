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LUS-DAX im Fokus 05.08.2026 12:26:14

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich leichter

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich leichter

Derzeit ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

DHL Group
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Der LUS-DAX sinkt im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0.66 Prozent auf 26’185.00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26’185.00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’435.00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 25’820.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24’455.00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, wies der LUS-DAX 23’863.00 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 6.59 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26’435.00 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’861.50 Punkten.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Fresenius SE (+ 6.27 Prozent auf 47.14 EUR), Bayer (+ 4.00 Prozent auf 50.18 EUR), Rheinmetall (+ 2.32 Prozent auf 1’228.60 EUR), Beiersdorf (+ 2.12 Prozent auf 79.86 EUR) und SAP SE (+ 1.64 Prozent auf 170.12 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Infineon (-4.54 Prozent auf 60.83 EUR), Continental (-2.64 Prozent auf 69.36 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-2.29 Prozent auf 56.40 EUR), Vonovia SE (-2.26 Prozent auf 21.15 EUR) und Deutsche Telekom (-2.12 Prozent auf 27.26 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’540’656 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 217.474 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com
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