Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Rot

Am Mittwoch fiel der LUS-DAX via XETRA letztendlich um 0.84 Prozent auf 26’139.00 Punkte zurück.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26’435.00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’129.00 Zählern.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 25’820.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 24’455.00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 05.08.2025, den Stand von 23’863.00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 6.40 Prozent aufwärts. Bei 26’435.00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Fresenius SE (+ 5.16 Prozent auf 46.65 EUR), Beiersdorf (+ 5.12 Prozent auf 82.20 EUR), Bayer (+ 2.01 Prozent auf 49.22 EUR), MTU Aero Engines (+ 1.97 Prozent auf 377.00 EUR) und Deutsche Börse (+ 1.70 Prozent auf 269.00 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Infineon (-5.71 Prozent auf 60.08 EUR), Continental (-3.73 Prozent auf 68.58 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3.71 Prozent auf 55.58 EUR), Zalando (-3.01 Prozent auf 24.46 EUR) und RWE (-2.33 Prozent auf 55.28 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 7’610’647 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 217.474 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.29 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.05 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch