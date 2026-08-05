Zuversicht in Frankfurt: nachmittags Pluszeichen im DAX

Der DAX springt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.23 Prozent auf 26’262.31 Punkte an. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.170 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.729 Prozent auf 26’393.43 Punkte an der Kurstafel, nach 26’202.35 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Mittwoch bei 26’403.81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26’172.54 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der DAX bereits um 1.57 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 25’779.31 Punkten gehandelt. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, bei 24’401.70 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 05.08.2025, den Stand von 23’846.07 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.02 Prozent aufwärts. Bei 26’403.81 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten registriert.

DAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Fresenius SE (+ 6.11 Prozent auf 47.07 EUR), Beiersdorf (+ 3.84 Prozent auf 81.20 EUR), Bayer (+ 3.09 Prozent auf 49.74 EUR), SAP SE (+ 2.80 Prozent auf 172.06 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2.68 Prozent auf 379.60 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Infineon (-5.76 Prozent auf 60.05 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3.78 Prozent auf 55.54 EUR), Continental (-3.57 Prozent auf 68.70 EUR), Zalando (-3.09 Prozent auf 24.44 EUR) und Vonovia SE (-2.73 Prozent auf 21.05 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3’885’725 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 217.474 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.29 erwartet. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch