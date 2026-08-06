Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
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Scout24 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Overweight" belassen. Der Betreiber von Internet-Plattformen habe solide Zahlen vorgelegt, schrieb Marcus Diebel in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Die Zahl privater Nutzer sei etwas schwach, das dürfte jedoch nicht zu Änderungen an den Ergebnisschätzungen führen./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:18 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Overweight
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
93.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
70.90 €
|
Abst. Kursziel*:
31.17%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
71.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.62%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
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