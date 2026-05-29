Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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Beiersdorf Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach einem Gespräch mit dem Management vor den Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Das Wachstum der Consumer-Sparte im zweiten Quartal dürfte weiterhin im deutlich negativen Bereich liegen, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen investiere weiterhin in die Neuausrichtung, wobei die Werbeausgaben trotz des Umsatzdrucks auf dem gleichen Niveau bleiben sollten./rob/edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 08:58 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Outperform
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
73.16 €
|
Abst. Kursziel*:
29.85%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
74.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.89%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
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