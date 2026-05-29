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24.06.2026 14:31:56

Beiersdorf Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach einem Gespräch mit dem Management vor den Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Das Wachstum der Consumer-Sparte im zweiten Quartal dürfte weiterhin im deutlich negativen Bereich liegen, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen investiere weiterhin in die Neuausrichtung, wobei die Werbeausgaben trotz des Umsatzdrucks auf dem gleichen Niveau bleiben sollten./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 08:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 08:58 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Beiersdorf AG Outperform
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Beiersdorf AG 		Analyst:
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Rating update:
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Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
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