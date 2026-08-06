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Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

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06.08.2026 08:44:22

Carl Zeiss Meditec Market-Perform

Carl Zeiss Meditec
27.40 CHF -3.66%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 26,10 Euro auf "Market-Perform" belassen. Eine starke Entwicklung des Segments Mikrochirurgie habe dem Hersteller von Medizintechnik eine Erholung verschafft, schrieb Susannah Ludwig in ihrer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Umsätze seien deutlich stärker gestiegen als die Konsensschätzung es habe erwarten lassen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 05:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 05:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Market-Perform
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
26.10 €
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Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Susannah Ludwig 		KGV*:
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