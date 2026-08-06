Carl Zeiss Meditec 27.40 CHF -3.66% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 26,10 Euro auf "Market-Perform" belassen. Eine starke Entwicklung des Segments Mikrochirurgie habe dem Hersteller von Medizintechnik eine Erholung verschafft, schrieb Susannah Ludwig in ihrer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Umsätze seien deutlich stärker gestiegen als die Konsensschätzung es habe erwarten lassen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 05:45 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 05:45 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.