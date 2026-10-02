Gewinne in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit Gewinnen

Am Freitag legt der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 2.00 Prozent auf 4’059.16 Punkte zu. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 558.145 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.605 Prozent höher bei 4’003.56 Punkten, nach 3’979.48 Punkten am Vortag.

Bei 4’065.08 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3’994.62 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 2.24 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 02.09.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4’012.70 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 02.07.2026, den Wert von 3’887.74 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3’727.94 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 12.00 Prozent. Bei 4’284.41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3’322.31 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit Infineon (+ 7.99 Prozent auf 64.17 EUR), AIXTRON SE (+ 6.00 Prozent auf 39.07 EUR), Siltronic (+ 5.15 Prozent auf 82.65 EUR), JENOPTIK (+ 4.35 Prozent auf 43.20 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.28 Prozent auf 76.75 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen EVOTEC SE (-2.91 Prozent auf 2.94 EUR), Ottobock (-1.35 Prozent auf 51.20 EUR), SAP SE (-1.12 Prozent auf 184.64 EUR), Bechtle (-1.05 Prozent auf 34.04 EUR) und United Internet (-0.66 Prozent auf 23.96 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’526’891 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 214.289 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

2026 präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.02 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch