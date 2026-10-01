Analysten sehen für Redcare Pharmacy-Aktie Luft nach oben

4 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie veröffentlicht.

4 Experten empfehlen die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 100,25 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 27,00 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) in Höhe von 73,25 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 104,00 EUR 41,98 29.09.2026 Jefferies & Company Inc. 97,00 EUR 32,42 28.09.2026 Deutsche Bank AG - - 18.09.2026 Jefferies & Company Inc. 97,00 EUR 32,42 03.09.2026 Deutsche Bank AG 103,00 EUR 40,61 01.09.2026

Redaktion finanzen.ch