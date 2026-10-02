Porsche Automobil Aktie 4533730 / DE000PAH0038
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursverlauf
|
02.10.2026 15:58:14
Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX am Freitagnachmittag steigen
Der MDAX verbucht am Freitag Zuwächse.
Am Freitag springt der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0.66 Prozent auf 30’452.47 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 342.800 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.386 Prozent höher bei 30’368.07 Punkten in den Freitagshandel, nach 30’251.37 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der MDAX bei 30’334.69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 30’663.96 Punkten.
MDAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 2.03 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 02.09.2026, stand der MDAX noch bei 31’958.41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, lag der MDAX bei 32’544.86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 30’733.46 Punkten.
Der Index büsste seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1.70 Prozent ein. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Gewinner und Verlierer im MDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 6.00 Prozent auf 39.07 EUR), Siltronic (+ 5.15 Prozent auf 82.65 EUR), JENOPTIK (+ 4.35 Prozent auf 43.20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.28 Prozent auf 76.75 EUR) und CTS Eventim (+ 3.36 Prozent auf 55.35 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil KION GROUP (-7.42 Prozent auf 35.91 EUR), AUTO1 (-4.97 Prozent auf 16.44 EUR), Knorr-Bremse (-3.01 Prozent auf 98.35 EUR), flatexDEGIRO (-2.50 Prozent auf 27.30 EUR) und Bechtle (-1.05 Prozent auf 34.04 EUR).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im MDAX auf
Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2’007’056 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 38.758 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus
In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu JENOPTIK AG
|
02.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Börse Frankfurt: MDAX schlussendlich in Grün (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX am Freitagnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Freundlicher Handel: TecDAX zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|10.08.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Porsche Automobil Underweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Porsche Automobil Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.09.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|26.06.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Porsche Automobil Halten
|DZ BANK
|15.05.26
|Porsche Automobil Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30’450.00
|0.66%
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street beendet Handel in Grün -- SMI geht mit Plus ins Wochenende -- DAX letztlich deutlich fester -- Asiens Börsen fallen schlussendlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.