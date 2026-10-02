Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX am Freitagnachmittag steigen

Am Freitag springt der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0.66 Prozent auf 30’452.47 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 342.800 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.386 Prozent höher bei 30’368.07 Punkten in den Freitagshandel, nach 30’251.37 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 30’334.69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 30’663.96 Punkten.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 2.03 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 02.09.2026, stand der MDAX noch bei 31’958.41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, lag der MDAX bei 32’544.86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 30’733.46 Punkten.

Der Index büsste seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1.70 Prozent ein. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 6.00 Prozent auf 39.07 EUR), Siltronic (+ 5.15 Prozent auf 82.65 EUR), JENOPTIK (+ 4.35 Prozent auf 43.20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.28 Prozent auf 76.75 EUR) und CTS Eventim (+ 3.36 Prozent auf 55.35 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil KION GROUP (-7.42 Prozent auf 35.91 EUR), AUTO1 (-4.97 Prozent auf 16.44 EUR), Knorr-Bremse (-3.01 Prozent auf 98.35 EUR), flatexDEGIRO (-2.50 Prozent auf 27.30 EUR) und Bechtle (-1.05 Prozent auf 34.04 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im MDAX auf

Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2’007’056 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 38.758 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch