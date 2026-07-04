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06.07.2026 08:27:06

Bayer Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 55 auf 62,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Quigley verschob am Montag seinen Bewertungszeitraum weiter in die Zukunft, reduzierte den Abschlag auf das Pharmageschäft und senkte seine Schätzungen für die Kapitalkosten aufgrund gesunkener Risiken aus den Rechtsstreitigkeiten der Leverkusener. Hinsichtlich der Quartalsergebnisse erwartet der Experte keine größeren Überraschungen. Nach dem Glyphosat-Thema dürfte sich der Fokus der Anleger zunehmend auf eine mögliche Konzernaufspaltung richten - und eine Reduzierung des Bewertungsabschlags./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 02:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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