Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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17.08.2026 12:29:00
Bayer Aktie News: Bayer fällt am Montagmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 47,69 EUR.
Um 12:28 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 47,69 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 26'427 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Bayer-Aktie bei 47,53 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,83 EUR. Bisher wurden heute 194'927 Bayer-Aktien gehandelt.
Am 03.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 13,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2025 (25,78 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,94 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Bayer gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bayer ein EPS von -0,20 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 10.87 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Bayer wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. Am 09.11.2027 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,49 EUR je Bayer-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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