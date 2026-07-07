Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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Bayer Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer von 40,50 auf 55 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Zwei juristische Siege im Zusammenhang mit den Glyphosat-Klagen in den USA - einmal im Durnell-Fall und zum anderen die Rückverweisung einer Anhörung im Vergleichsverfahren in den Bundesstaat Missouri - könnten eine mögliche Aufspaltung des Agrarchemie- und Pharmakonzerns erleichtern, schrieb Sebastian Bray am Dienstag . Er brachte einen teilweisen Börsengang des "neuen Monsanto"-Geschäfts ins Spiel, dessen Struktur den Plänen von BASF für einen Börsengang des Agrarchemiegeschäfts im Jahr 2027 ähneln könnte. Bray hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) an./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Hold
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
51.56 €
|
Abst. Kursziel*:
6.67%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
51.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.21%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
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