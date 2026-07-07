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07.07.2026 09:00:57

Bayer Hold

Bayer
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer von 40,50 auf 55 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Zwei juristische Siege im Zusammenhang mit den Glyphosat-Klagen in den USA - einmal im Durnell-Fall und zum anderen die Rückverweisung einer Anhörung im Vergleichsverfahren in den Bundesstaat Missouri - könnten eine mögliche Aufspaltung des Agrarchemie- und Pharmakonzerns erleichtern, schrieb Sebastian Bray am Dienstag . Er brachte einen teilweisen Börsengang des "neuen Monsanto"-Geschäfts ins Spiel, dessen Struktur den Plänen von BASF für einen Börsengang des Agrarchemiegeschäfts im Jahr 2027 ähneln könnte. Bray hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) an./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 06:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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