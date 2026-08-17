Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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17.08.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor 10 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Ford Motor-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde das Ford Motor-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Ford Motor-Aktie bei 12.39 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 80.710 Ford Motor-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’159.81 USD, da sich der Wert eines Ford Motor-Papiers am 14.08.2026 auf 14.37 USD belief. Damit wäre die Investition 15.98 Prozent mehr wert.
Am Markt war Ford Motor jüngst 57.34 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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