Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Freitagmittag fester

Der Euro STOXX 50 verbucht im STOXX-Handel um 12:08 Uhr Gewinne in Höhe von 0.31 Prozent auf 6’565.72 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.573 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0.010 Prozent auf 6’544.79 Punkte an der Kurstafel, nach 6’545.47 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6’544.79 Punkte, das Tageshoch hingegen 6’566.01 Zähler.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 0.700 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 14.07.2026, einen Stand von 6’280.19 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’934.96 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 14.08.2025, einen Wert von 5’434.70 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 12.23 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 4.60 Prozent auf 183.44 EUR), Rheinmetall (+ 2.83 Prozent auf 1’197.60 EUR), Airbus SE (+ 1.22 Prozent auf 215.60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.21 Prozent auf 516.60 EUR) und adidas (+ 1.13 Prozent auf 161.05 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Enel (-0.91 Prozent auf 9.58 EUR), Bayer (-0.81 Prozent auf 47.67 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0.43 Prozent auf 55.24 EUR), UniCredit (-0.16 Prozent auf 85.43 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0.06 Prozent auf 6.91 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die SAP SE-Aktie. 1’023’388 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 603.950 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.09 erwartet. Mit 7.47 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch