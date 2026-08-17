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17.08.2026 09:29:00

Bayer Aktie News: Bayer kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Bayer Aktie News: Bayer kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Bayer. Kaum Ausschläge verzeichnete die Bayer-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 47,83 EUR.

Bayer
44.64 CHF -0.17%
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Die Bayer-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 47,83 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 26'447 Punkten steht. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 48,00 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Bayer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,80 EUR aus. Bei 47,83 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 37'436 Bayer-Aktien umgesetzt.

Am 03.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,92 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,73 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 25,78 EUR. Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 46,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Bayer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,110 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bayer 0,110 EUR aus. Am 04.08.2026 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,23 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,20 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10.87 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Am 09.11.2027 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Bayer im Jahr 2026 4,49 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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