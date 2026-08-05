Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
46.59CHF
2.31CHF
5.22 %
12:22:42
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.08.2026 10:49:40
Bayer Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern habe ein weiteres solides Quartal hinter sich, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege um elf Prozent über der Konsensschätzung./bek/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Buy
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
50.18 €
|
Abst. Kursziel*:
19.57%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
49.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.48%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Bayer
|
11:19
|Bayer-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein (finanzen.ch)
|
09:29
|Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochvormittag gesucht (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
04.08.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)