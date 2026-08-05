Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’478 0.1%  SPI 20’377 0.2%  Dow 54’086 1.7%  DAX 26’199 0.0%  Euro 0.9342 0.1%  EStoxx50 6’482 -0.1%  Gold 4’157 1.9%  Bitcoin 51’906 0.1%  Dollar 0.8098 0.1%  Öl 80.9 1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Rheinmetall345850Sandoz124359842Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Schaeffler-Aktie steigt: Profitabilität steigt im zweiten Quartal - Jahresprognose bestätigt
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag
Infineon-Aktie nach Quartalszahlen: Margen-Dämpfer belastet den Kurs
DHL-Aktie gibt dennoch nach: Gewinn wächst deutlich schneller als der Umsatz
Deutsche Bank AG: Buy für Zalando-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

46.59
CHF
2.31
CHF
5.22 %
12:22:42
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.08.2026 10:49:40

Bayer Buy

Bayer
46.84 CHF 3.85%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern habe ein weiteres solides Quartal hinter sich, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege um elf Prozent über der Konsensschätzung./bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 07:51 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Bayer

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Bayer-Kurs >5 >10
Fallender Bayer-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Bayer Buy
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
50.18 € 		Abst. Kursziel*:
19.57%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
49.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.48%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Bayer

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten