Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Bayer Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal von 52 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Leverkusener hätten im zweiten Jahresviertel stark abgeschnitten, schrieb Matthew Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So habe das operative Ergebnis des Agrarchemie- und Pharmakonzerns im Kerngeschäft die Konsensschätzung um zehn Prozent übertroffen. Zur Glyphosat-Causa habe es in der Telefonkonferenz erwartungsgemäß nichts wirklich Neues gegeben./rob/bek/ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Buy
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
62.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
50.26 €
|
Abst. Kursziel*:
23.36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
49.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.50%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bayer
|
11:19
|Bayer-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Buy ein (finanzen.ch)
|
09:29
|Bayer Aktie News: Bayer am Mittwochvormittag gesucht (finanzen.ch)
|
09:28
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
04.08.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)