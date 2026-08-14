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Marktbericht 14.08.2026 17:58:20

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels leichter

Wenig verändert zeigte sich der Euro STOXX 50 zum Handelsende.

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Schlussendlich beendete der Euro STOXX 50 den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0.07 Prozent) bei 6’540.75 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5.573 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.010 Prozent tiefer bei 6’544.79 Punkten in den Handel, nach 6’545.47 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Freitag bei 6’567.57 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’534.33 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0.317 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6’280.19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’934.96 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 14.08.2025, einen Wert von 5’434.70 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 11.80 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5’376.81 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 3.21 Prozent auf 1’202.00 EUR), SAP SE (+ 2.71 Prozent auf 180.14 EUR), BASF (+ 1.95 Prozent auf 51.15 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.45 Prozent auf 517.80 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.29 Prozent auf 46.03 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Enel (-1.44 Prozent auf 9.53 EUR), Infineon (-1.23 Prozent auf 61.73 EUR), adidas (-1.07 Prozent auf 157.55 EUR), Bayer (-0.56 Prozent auf 47.79 EUR) und UniCredit (-0.40 Prozent auf 85.23 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 3’612’397 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 603.950 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.47 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
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