Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
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14.08.2026 10:02:28
DAX 40-Titel Bayer-Aktie: Hätte sich eine Investition in Bayer von vor 5 Jahren rentiert?
So viel hätten Anleger mit einem frühen Bayer-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurde die Bayer-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 47.79 EUR wert. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 209.249 Bayer-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Bayer-Papiers auf 48.06 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’056.50 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 0.56 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Bayer betrug jüngst 47.16 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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