Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Boeing von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das Boeing-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 134.72 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Boeing-Aktie investiert, befänden sich nun 7.423 Boeing-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 14.08.2026 1’719.64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 231.67 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 71.96 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Boeing eine Marktkapitalisierung von 183.22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch