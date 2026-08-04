Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Bayer Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen zum zweiten Quartal von 50 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Risiken rund um Glyphosat seien wohl beherrschbar und die geschäftlichen Perspektiven besserten sich, schrieb Richard Vosser am Mittwoch in seinem Resümee. Sollten die rechtlichen Auseinandersetzungen in puncto Glyphosat in den kommenden beigelegt werden, könnten sich Anleger wieder auf das operative Geschäft konzentrieren./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 06:34 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Overweight
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
61.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
48.79 €
|
Abst. Kursziel*:
25.03%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
49.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.37%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bayer
|
04.08.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
04.08.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX am Dienstagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Bayer-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen (finanzen.ch)