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14.08.2026 16:29:00

Bayer Aktie News: Bayer am Freitagnachmittag nahe Vortagesniveau

Bayer Aktie News: Bayer am Freitagnachmittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Bayer zeigt sich am Freitagnachmittag ohne grosse Bewegung. Die Bayer-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 48,04 EUR an der Tafel.

Bayer
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Bei der Bayer-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 48,04 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der bislang bei 26'435 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Bayer-Aktie sogar auf 48,07 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Bayer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,22 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 47,71 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 535'612 Bayer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.07.2026 bei 53,92 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 12,24 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 25,78 EUR. Mit einem Kursverlust von 46,34 Prozent würde die Bayer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR an Bayer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,110 EUR. Am 04.08.2026 hat Bayer die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,20 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.87 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bayer einen Umsatz von 10.74 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 09.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2026 4,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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